Van'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 14 yaralı

Van’da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yan yatan minibüste bulunan 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Van'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 14 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi’nde öğle saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 ADT 405 plakalı Ford marka minibüsünün arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

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Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekipleri teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gevaş ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.

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