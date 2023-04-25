Van'da Nisan ayında karla mücadele çalışması

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde dün etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanırken, bugün bölgede yol açma çalışmaları yapıldı.

Van'da Nisan ayında karla mücadele çalışması

İHA'nın haberine göre, Havaların ısınmasıyla batı ve güney bölgelerde vatandaşlar denize girerken, Van-Bahçesaray karayolunda kar yolu kapattı. Şehir merkezinde iki günden bu yana yağmur yağarken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bugün bölgeye giderek çalışma yaptı.

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