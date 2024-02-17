Vaşak ailesine böyle seslendi. Milli Parklar da onu görüntüledi

Kaynak: Haber Merkezi
Vaşak ailesine böyle seslendi. Milli Parklar da onu görüntüledi
Anadolu'da koruma altında yaşayan 'vaşak' Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanına yakalandı. Vaşak çıkardığı seslerle ailesini yanına çağırıyordu

Anadolu'da bazı bölgelerde yaşayan vaşak, koruma altında. Son zamanlarda sayıları artrılmaya çalışan vaşaklar zaman zaman Milli Parklar'ın kurduğu fotokapanlara yakalanıyor. İşte onlardan biri de böyle görüntülendi.Karlı bir tepede, Vaşak, çıkardığı seslerle, ailesini yanına çağırdığı belirtildi.

Milli Parklar Müdürlüğü görüntüyü sosyal medya sayfasından paylaşırken, şu notu düştü

"Bizim sevimli vaşak ailesine sesleniyor sanırım: Hey! Hadi toplanın fotoğraf çektireceğiz, çabuk olun, kayda başladı bile makine"

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