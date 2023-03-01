Kırmızı ete büyük zam. Vatandaş için lükstü artık hayal oluyor

NTV'nin haberine göre, et fiyatlarda her hafta 5 lira ile 10 lira arasında artış yaşanıyor. Yılbaşında 120 lira olan karkas etin kilosu şu an 170 liradan satılıyor. Aradaki 50 liralık fark yüzde 40'lık zam anlamına geliyor.

KIYMANIN FİYATI UÇTU KİLOSU 200 LİRAYI AŞTI

Dana kıymanın kilosu 200 liranın, kuşbaşının kilosu ise 250 liranın üzerine çıktı.

Son 3 haftada gelen zamların nedeni olarak ise deprem gösteriliyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ şunları söyledi:

''Gerek Kahramanmaraş gerek Malatya önemli bir üretim merkezi ama o bölgede şu anda kesimlerin devam ettiğini biliyoruz. Yani kesime engel bir durum yok, söz konusu değil. Herkesi etkiliyor bu şey bakıyoruz etkilenmeyen sektör neredeyse yok gibi. Bu et fiyatları yükseldikçe bunun kime faydası olur? Bunun sonucu ne olur? Öyle bir noktaya geliriz ki yurt dışından ithal etmek cazip bir duruma gelir. Böyle olunca da bunun en büyük acısını hepimiz üreticimiz herkes çeker.''

KASAPLARA GÖRE FİYATLARIN ARTMASININ TEK NEDENİ DEPREM FIRSATÇILIĞI DEĞİL

Sektör yetkilileri 2,5 yıl önce süt fiyatlarının uzun bir süre baskı altında tutulduğunu söylüyor. O dönem ineklerin kesime gittiğini şu an bu yüzden hayvan varlığının azaldığı ifade ediliyor.

Yalçındağ, ''20 gün öncesine dayanan deprem hadisesi de bunda etkili ondan önce pandemi süreci de bütün dünyayı etkiledi bizi de etkiledi. Biz sattığımız etin üzerinden kazandığımız para ile geçinen insanlarız.

Sattığımız et miktarı düştüğü noktada bizim de gelirlerimiz düşüyor. Biz de sıkıntı içerisine giriyoruz.'' dedi.

KEPENKLER İSTANBUL'DA İNECEK

Öte yandan İstanbul'daki bazı kasaplar, karkas et fiyatına tepki olarak kepenk indirmeye hazırlanıyor. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası, depremin bahane edilerek ette zam furyası başlatıldığını belirtiyor. Oda yetkilileri, dükkanları bir hafta kapatarak tepki göstermek istediklerini dile getiriyor.