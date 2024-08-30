Vatandaş yiyecek alışverişini bile borçla yapıyor

Bankaların faiz gelirleri 2 trilyon 31 milyar 982 milyon TL olurken, bunun 717,6 milyar TL’sini bireysel borçlar oluşturdu.

MARKET İHTİYACI BİLE BORÇLA

Türkiye'de kredi kartından kaynaklanan borçların tutarı yüzde 80,3 oranında artışla 1 trilyon 545 milyar 480 milyon TL oldu. Bu tutarın 1 trilyon 16 milyar TL’sini taksitsiz kredi kartı borçları oluşturdu.

Market, sağlık ve temel ihtiyaç harcamaları için kullanılan taksitsiz ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,5 oranında arttı.

BDDK tarafından hazırlanan raporda, temmuzda bireysel kredi borçlarının tutarı bir yılda yüzde 24,4 oranında artışla 1 trilyon 760 milyon 278 milyon TL oldu.

Ülke genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yükselerek, vatandaşın borcunu ödemekte ve bankaların alacaklarını tahsil etmekte zorlandığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,60 olan takibe düşme oranı temmuz ayında yüzde 1,68'e çıkarken, takipteki alacaklardan alınan faiz yüzde 147,5 oranında artışla 22 milyar 630 milyon TL’ye ulaştı.