Vatandaşı ısıran köpek ölünce Niğde'nin bir mahallesi karantinaya alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Vatandaşı ısıran köpek ölünce Niğde'nin bir mahallesi karantinaya alındı

Niğde'nin Bor ilçesinde bir vatandaşı şüpheli bir sokak köpeğinin ısırması üzerine Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alındı.

Niğde Valiliği yaptığı açıklamada 18 Haziran'da H.Ş. adlı kişinin Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı, ısıran köpeğin ise bir süre sonra öldüğü açıkladı.

Açıklamada ölen köpekten alınan örneğin kuduz yönünden incelenmek üzere Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderildiği ve sonucun beklendiği belirtildi. Sonuç gelinceye kadar Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş- çıkışının yasaklanmasına karar verildi.

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