Vatandaşlar aç gezerken parayı yine betona gömdüler

AKP’li kamu idarelerinin israf harcamaları hız kesmeden sürüyor. Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krize karşın Pendik Belediyesi, 10 Kasım 2021’de yeni belediye binası için 136 milyon 250 bin TL’lik anlaşma yaptı. Nisan 2023’te tamamlanması planlanan belediye binası yarım kalınca 19 Eylül 2023’te fahiş bir harcama daha yapıldığı belirlendi. Pendik Belediyesi’nin belediye binası ve altı katlı otopark yapımı için harcadığı para, öngörülen tutarı üç kat aştı.

BEDEL 136,2 MİLYON TL

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Ahmet Cin idaresindeki Pendik Belediyesi 11 Ekim 2021 tarihinde, “Ana Hizmet Binası ve Bahçelievler Mahallesi Meydan Altı Katlı Otopark Yapım İşi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında Adana ve Ankara merkezli iki firma ile sözleşme imzalandı. 10 Kasım 2021 tarihli sözleşmenin bedeli kayıtlara, 136 milyon 250 bin TL olarak geçti.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Pendik’te, üç katı bodrum olmak üzere 10 katlı yeni belediye binasının inşasına başlandı. Toplam 37 bin 732 metrekare alanda 16 Kasım 2021 tarihinde yapımına başlanan belediye binasının, 24 Nisan 2023 tarihinde tamamlanacağı belirtildi. Ancak bina, belirtilen sürede tamamlanamadı.

KASA BİR KEZ DAHA AÇILDI

AKP’li belediye, tamamlanamayan yeni belediye binası için 1 Eylül'de ikmal ihalesi açtı. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaledeki tek geçerli teklifin belediye iştiraki Penyapsan Pendik Yapı isimli şirkete ait olması dikkat çekti. Belediye ile şirket arasında 19 Eylül’de 289 milyon TL’lik anlaşma sağlandı. Böylelikle, AKP’li ilçe belediyesinin belediye binası için yaptığı harcama, 425 milyon 250 bin TL’ye ulaştı.