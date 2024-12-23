Vatandaşlar buz tutan göletin üzerinde yürüdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vatandaşlar buz tutan göletin üzerinde yürüdü

Bayburt'ta etkili olan soğuk havayla birlikte Gökçedere Göletinin yüzeyi buz tuttu. Vatandaşlar buz tutan gölette fotoğraf çektirip, üzerinde yürüdüler.

Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt'ta Gökçedere Göletinin yüzeyi buz tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15'lere düştüğü Bayburt'ta Gökçedere Göletinin yüzeyi buz tuttu. Göletin kıyısına giden vatandaşlar manzarada fotoğraf çektirdi, buz tutan gölet üzerinde yürüdüler.

"DONAN GÖLET ÜZERİNDE YÜRÜYEN ÇOCUKLAR TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARMAKTA"

Öte yandan Gökçedere Belediyesinden uyarı yapıldı. Uyarıda, "Gökçedere Göletimizin yüzeyi etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donmuştur. Donan gölet üzerinde yürüyen çocuklar tehlikeye davetiye çıkarmaktadır. Acı olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gökçedere Göleti dondu

Gökçedere Göleti dondu

Gökçedere Göleti dondu

Son Haberler
Gaziantep’te milyonlar değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi! Gözaltılar var
Gaziantep’te milyonlar değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi! Gözaltılar var
Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi
Masterchef’te heyecan dorukta! İlk ceketin sahibi belli oldu... Sosyal medyadan yorum yağdı
Masterchef’te heyecan dorukta! İlk ceketin sahibi belli oldu... Sosyal medyadan yorum yağdı
Nihat Kahveci büyük transfer sürprizini açıkladı: Fenerbahçe alırsa şaşırmam
Nihat Kahveci büyük transfer sürprizini açıkladı: Fenerbahçe alırsa şaşırmam
Ticaret Bakanlığı yüzde 43.93 zammı açıkladı! 1 Ocak'ta başlayacak
Ticaret Bakanlığı yüzde 43.93 zammı açıkladı! 1 Ocak'ta başlayacak