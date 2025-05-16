Vatandaştan gelen soruya Erdoğan’dan ilginç cevap! Bahçeli söylemişti…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye'nin daha güçlü bir yapıya sahip olması için Türkiye'nin 100 il ve 1000 ilçeden oluşması gerektiğini savunmuştu. Dün ise Erdoğan’ın Hakkari'deki bir programında vatandaştan, "Yüksekova il olmak istiyor. Yüksekova halkı heyecanla müjdenizi bekliyor” şeklinde bir soru gelmişti. Erdoğan ise bu soruya, “Hepsi il olmak için sıraya girdiler. Hepsi 'Bizim de il olmamız lazım' diyorlar” şeklinde cevap verdi.

ERDOĞAN’DAN İLGİNÇ CEVAP

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de yapılan 'TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan’a bir vatandaştan "Yüksekova il olmak istiyor. Yüksekova halkı heyecanla müjdenizi bekliyor” sözleri geldi. Erdoğan ise vatandaşa, "Türkiye'de şu anda Yüksekovaların sayısı çok fazla. Hepsi il olmak için sıraya girdiler. Hepsi 'Bizim de il olmamız lazım' diyorlar. Şu anda Yüksekova havalimanına sahip" yanıtını verdi.

BAHÇELİ’NİN 100 İL ÇIKIŞI

İl sayısına ilişkin iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 yılında yağtığı açıklama ile Türkiye'nin daha güçlü bir yapıya sahip olması için Türkiye'nin 100 il ve 1000 ilçeden oluşması gerektiğini söylemişti.

TÜİK 24 İLÇEYİ ADAY OLARAK AÇIKLAMIŞTI

TÜİK verilerine göre Diyarbakır, Maraş, Van, Urfa, Mardin, Şırnak Adıyaman, Hakkari ve diğer şehirlerde bulunan 24 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor. Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter yer alıyor.