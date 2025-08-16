Vedat Muriqi Barcelona maçında kabusu yaşadı

La Liga'nın açılış haftasında son şampiyon Barcelona, Vedat Muriqi'nin forma giydiği Mallorca'ya konuk oldu.
Barcelona'nın Raphinha ve Ferran Torres ile erken bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın 33'üncü dakikasında Morlanes'in ikinci sıra kartla oyundan atılması sonucu Mallorca 10 kişi kaldı.
Ev sahibi ekipte 6 dakika sonra ise rakibine yaptığı sert müdahale sonrası Vedat Muriqi direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Kosovalı yıldız 2-0 yenik durumdayken takımını Barcelona karşısında 9 kişi bıraktı.