Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul'unda kabul edildi.

Kabul edilen teklifle birlikte, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.

HARÇ ALINACAK

Buna göre, her yıl için kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgelerinden 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri ile taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden 20 bin lira alınacak. Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak.

YANLIŞ BEYANA CEZA ARTACAK

Gayrimenkul satışlarında yanlış beyanda uygulanan yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak.

KİRA GELİRİNE VERGİ

Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.