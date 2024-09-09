Verizon, Frontier'ı 20 milyar dolara satın alıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Verizon, Frontier'ı 20 milyar dolara satın alıyor

Verizon Communications, geniş bant ve mobilite hizmetlerini güçlendirmeye yönelik büyük bir atılımla Frontier Communications'ı 20 milyar dolara satın alma anlaşmasını duyurdu. Satın almanın amacı Verizon'un fiber optik ağının yoğunluğunu artırmak, yüksek hızlı İnternet ve kablosuz hizmetlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde daha geniş bir müşteri tabanına yaymak olduğu söyleniyor.

ABD'nin en büyük fiber optik sağlayıcılarından biri olan Frontier'ın satın alınmasının, Verizon ağına 2,2 milyon fiber abonesi eklemesi bekleniyor. Anlaşma, Verizon'un erişim alanını 31 eyaleti ve Washington D.C.'yi kapsayacak şekilde 25 milyon kişiye genişletecek.

Frontier'ın son dört yılda fiber optik altyapısına yaptığı 4,1 milyar dolarlık önemli yatırım, şirketi geniş bant pazarında şimdiden önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Verizon, anlaşmanın kapanışta gelirine ve düzeltilmiş Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) oranlarına katkı sağlamasını bekliyor.

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Şirket ayrıca yıllık en az 500 milyon dolar maliyet tasarrufu öngörüyor. Satın alma, Verizon'un müşteri ilişkilerini büyütme ve güçlendirmeye yönelik uzun vadeli stratejisiyle uyumlu olup ulusal geniş bant pazarındaki payını genişletmesi bekleniyor.

Anlaşma şartlarına göre Verizon, Frontier'ı hisse başına 38,50 dolar karşılığında satın alacak. Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylanan işlemin, düzenleyici onaylara ve diğer alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak yaklaşık 18 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Satın almanın büyüklüğüne rağmen Verizon, toplam kablosuz gelir artışı ve sermaye harcamaları da dahil olmak üzere 2024 yılının tamamına yönelik hedefini yeniden doğruladı.

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