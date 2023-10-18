VETERİNERLİK TIBBI MALZEME İLAÇ VE MAMA SATIN ALINACAKTIR

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veterinerlik Faaliyetleri İçin Mal ve Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1124548

1-İdarenin a) Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : BATTALGAZİ MAHALLESİ KUBBE CADDESİ 4 34935 SULTANBEYLİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2163984884 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Veterinerlik Faaliyetleri İçin Mal ve Malzeme b) Niteliği, türü ve miktarı : Veterinerlik Faaliyetleri İçin Mal ve Malzeme Alımı İhalesi Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtildiği gibi 1. Kısım 4 kalem cihaz alımı, 2. Kısım 1 kalem cihaz alımı, 3. Kısım 15 kalem sarf malzeme alımı, 4. Kısım 34 kalem plak ve vida seti alımı, 5. ksıım 5 kalem veterinerlik ilaç alımı, 6. ksım 4 kalem yem alımı, 7. Kısım 2 kalem toplamda 7 kısımdan oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mimar Sinan Mah., Özgürlük Cad., No:187 Veteriner İşleri Şefliği Deposu Sultanbeyli-İST ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 20 gün d) İşe başlama tarihi : 29.11.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.11.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Temizlik İşleri Müdürülüğü Toplantı Salonu Sultanbeyli/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5. Kısım Veterinerlik İlaçları İçin;

*Veteriner ilaç deposu ruhsatı yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır / beyan edecektir.

6. Kısım Yem İçin;

*Yem işletme onay belgesi veya yetkili satıcı belgesi yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır / beyan edecektir.

*Ürünlere ait Tarım Bakanlığı gıda kontrol laboratuvarlarından alınmış içinde bulunduğumuz yıla ait analiz raporları yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır / beyan edecektir.

*Raporlar istenilen değerlere uygun olup kimyasal, mikrobiyolojik ve mineralleri kapsayacaktır.

7 Kısımda yer alan Karasinek İlacı İle ilgili;

Biosidalİhale isteklilerinin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ruhsat, etiket ve msds belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir/sunulmalıdır.

İhale isteklilerinin, biyosidal ürünlerin ruhsat sahibi firma tarafından düzenlenmiş olan 2023 yılı satış yetki belgesi yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır / beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Kısım 2, Kısım 7 kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

