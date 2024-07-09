Vietnam'da difteri hortladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vietnam'da difteri hortladı

Uzmanlar, özellikle uzak bölgelerde bu hastalığı önlemeye yönelik aşılama oranının düşük olması nedeniyle difteri hastalığının hâlâ her yıl ortaya çıktığını söylüyor.

Vietnam Önleyici Tıp Direktörü Bay Hoang Minh Duc yaptığı açıklamada geçmişte difterinin ülke genelinde çoğu bölgede oldukça yaygın olduğunu belirtti. 1981 yılında difteri aşısı, çocuklara yönelik ücretsiz aşılama için genişletilmiş aşılama programına dahil edildi. O zamandan beri difteri kontrol altına alındı. 1983 yılında ülke çapında yaklaşık 3.500 vaka vardı, ancak 2004-2019 döneminde her yıl yalnızca 10-50 vaka kaydedildi.

Fakat bütün bu olumlu gelişmelere rağmen ülkede, son 5 yılda difteri vakalarının sayısı yeniden arttı. 2020 yılında ağırlıklı olarak Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Kon Tum, Quang Ngai ve Quang Tri Eyaletlerinde 226 vaka kaydedildi. Kovid-19 salgınının yaşandığı2021'de 6 vaka, 2022'de 2 vaka tespit edildi. 2023 yılında ise Ha Giang, Dien Bien ve Thai Nguyen'in üç eyaletinde 57 difteri vakası kaydedild ve bunların 7'si ölümle sonuçlandı.

Difteri'nin hala ortaya çıkmasının nedeni hakkında konuşan Bakan Duc, "Toplumda enfeksiyon riski hala mevcut, hastalığı önlemek için aşıların tam olarak yapılması, mikroplara maruz kalınması halinde izole edilmesi ve profilaktik antibiyotik alınması önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Duc ile aynı görüşü paylaşan Ho Chi Minh Şehri Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Truong Huu Khanh, hastalık önleme kapsamının nüfustaki genel aşılama oranının %93-95'e ulaşması gerektiğinin altını çizdi. Kovid-19 salgınının patlak verdiği yıllarda difteri aşılamasının oranı neredeyse %80'e düştüğünün altını çizen doktor, bazı yerlerde bu sayının daha da düşük olduğunu belirtti. Her ne kadar son günlerde difteri aşısı olanların sayısı hızla artsa da 2025 yılında mal yetersizliğinden dolayı genişletilmiş aşı tedariğinin kesintiye uğraması ön görülüyor. Vietnamlı yetkililer yaşanacak aşı sıkıntısına karşı uluslararası kamuoyundan yardım talep ediyorlar.

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