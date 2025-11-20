Vietnam'daki VnExpress gazetesinin haberine göre, hafta başından bu yana etkisini gösteren sağanaklar, sel felaketine neden oldu. Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış kaynaklı seller sonucu 41 kişinin öldüğü, 9 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

52 BİNDEN FAZLA EV SULAR ALTINDA

Yapılan açıklamada sel felaketi nedeniyle 52 binden fazla evin sular altında kaldığı belirtilerek, binlerce hektar tarım arazisinin zarar gördüğü, çok sayıda çiftlik hayvanının da telef olduğu kaydedildi.