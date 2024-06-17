Vinç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vinç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir vinç kontrolden çıktı. Aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara Yenimahalle ilçesi Batı Bulvarı'nda bir olay meydana geldi.

Bir vinç, plakası 06 CYV 742 olan aracın sürücüsü S.A. tarafından yönetilirken direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada S.A. ile araçta bulunan L.A. yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ve 112 acil servis ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine hemen sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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