Vinç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Ankara Yenimahalle ilçesi Batı Bulvarı'nda bir olay meydana geldi.

Bir vinç, plakası 06 CYV 742 olan aracın sürücüsü S.A. tarafından yönetilirken direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada S.A. ile araçta bulunan L.A. yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ve 112 acil servis ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine hemen sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.