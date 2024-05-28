Ardahan-Şavşat kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan tır şarampole yuvarlandı. Kaza, Sahara Geçidi Değirmenli köyü Yayla mevkiinde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan tır, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan tır sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Devrilen tırı kurtarmak amacıyla bölgeye dev vinç gönderildi. Vincin rahat çalışabilmesi için yolda trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda, şarampole devrilen tır ve dorsesi kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.