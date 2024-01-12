Visca şovunu yaptı. Alex'in tahtına ortak oldu

Trendyol Süper Lig’in 16. Hafta erteleme mücadelesindeTrabzonspor evinde Samsunspor ile karşılaştı.

Papara Park’ta oynanan Karadeniz derbisinde bordo-mavililer rakibini 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 21. Dakikada Flip Benkovic ve 45+1’de Onuachu kaydetti. Samsun’un tek golü ise 90+5’te Taylan Antalyalı’nın penaltısından geldi.

Onuachu’nun attığı golün asistini yapan Visca ise Süper Lig tarihinde en çok asist yapan yabancı oyuncular sıralamasında 108 asistle Alex’i yakalayarak zirveye ortak oldu.