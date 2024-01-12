Visca şovunu yaptı. Alex'in tahtına ortak oldu

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Visca şovunu yaptı. Alex'in tahtına ortak oldu
Trabzonspor'un Samsunspor ile oynadığı maçta asist yapan Visca Alexi yakaladı.

Trendyol Süper Lig’in 16. Hafta erteleme mücadelesindeTrabzonspor evinde Samsunspor ile karşılaştı.

Papara Park’ta oynanan Karadeniz derbisinde bordo-mavililer rakibini 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 21. Dakikada Flip Benkovic ve 45+1’de Onuachu kaydetti. Samsun’un tek golü ise 90+5’te Taylan Antalyalı’nın penaltısından geldi.

Onuachu’nun attığı golün asistini yapan Visca ise Süper Lig tarihinde en çok asist yapan yabancı oyuncular sıralamasında 108 asistle Alex’i yakalayarak zirveye ortak oldu.

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