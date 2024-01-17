Viyadük için dinamit patlatıldı, tarihi Taşköprü'de çökme oluştu. 2. Abdulhamid döneminde yapılmıştı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi’ne de ismini veren tarihi köprüde dinamit skandalı yaşandı.

Lice, Hazro ve Silvan ilçelerini Kulp ilçesinden Muş’a bağlayacak olan 700 metrelik viyadüğün yapımı için yürütülen çalışmalarda dinamit kullandı.

Yüklenici firmanın patlattığı dinamitler nedeniyle 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan ve 100 yılı aşkın süredir ayakta duran Taşköprü’nün bir bölümünde çökme meydana geldi.

Köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım, patlatılan dinamitler sebebiyle daha önce de bazı evlerin hasar gördüğünü söyledi.

Aydın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Köprünün bir kısmı bugün viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü. Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular"