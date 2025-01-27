Vize şartları yeniden düzenlendi. Çalışanlara açık kapı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Vize şartları yeniden düzenlendi. Çalışanlara açık kapı!

Yeni Zelanda, seyahat ederken aynı zamanda uzaktan çalışan ve "dijital göçebe" adı verilen turistleri ülkeye çekebilmek için vize şartlarını kolaylaştıracağını duyurdu.

Yeni Zelanda hükümetinin internet sitesinden yayımladığı açıklamada, ülkenin vize uygulamalarında değişiklik yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "dijital göçebe" olarak tanımlanan turistlerin, ülkeyi ziyaret ederken bir yandan yabancı işverenleriyle uzaktan çalışabilmeyi sürdürebilmesi için vize şartlarının kolaylaştırılacağı belirtildi.

Turizm sektörünü büyütmek için başlatılan uygulamanın yalnızca turistleri değil, uzun süreli ziyaretçi vizesiyle ülkeye gelen kişileri de kapsayacağı ifade edilen açıklamada, yeni vize uygulamasından yalnızca uzaktan çalışan ve Yeni Zelanda'dan gelir elde etmeyen kişilerin faydalanabileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sonrası yaygınlaşan "dijital göçebelik", çalışanlara seyahat ederken de iş hayatlarını sürdürme olanağı tanıyor. "Dijital göçebeler" gittikleri ülkelerin ekonomilerine katkıda bulunuyor.

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