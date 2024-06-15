Voyager 1 uzay aracı, 6 ayın ardından bilimsel görevlerine geri döndü

Kaynak: AA
Voyager 1 uzay aracı, 6 ayın ardından bilimsel görevlerine geri döndü

NASA, 1977'de uzaya fırlatılan Voyager 1 uzay aracının, 6 aylık iletişim sorununun ardından bilimsel görevlerine geri döndüğünü duyurdu.

NASA'nın yazılı açıklamasına göre, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'den nisan ayında tekrar anlaşılır sinyaller almaya başlandı ve mayıs ayında bilimsel veri toplama görevine yeniden başlatıldı.

Böylece NASA tarafından 1977'de gönderilen uzay aracı, 6 aylık kesintinin ardından veri toplama işlevlerine tamamen dönmüş oldu.

Voyager 1'deki teknik arızaların uzay aracının uçuş veri alt sistemindeki bir çipten kaynaklandığı belirtildi. Uzay aracı, normal işlevlerine geri dönmüş olsa da arızaların tamamen giderilmediği ifade edildi.

NASA'nın açıklamasında, "Uzay aracının arızasını gidermek için görev personelinin, Voyager 1'in üç bilgisayarındaki zamanlama yazılımını yeniden senkronize etmesi ve uzay aracının plazma dalgası enstrümanı için kayıt cihazının bakımını yapması gerekiyor" denildi.

Öte yandan, NASA, Kasım 2023'ten bu yana anlaşılamayan sinyaller gönderen Voyager 1'e 1 Mart'ta gönderilen komutun anlaşılır bir yanıt aldığını açıklamıştı. Voyager 1'in iletişim arızasının uçuş veri alt sistemindeki bir bilgisayardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Güneş sisteminin dışına doğru seyahat ederek bilimsel keşiflerde bulunmak amacıyla gönderilen Voyager 1, Dünya ile arasındaki iletişimde tek yönlü sinyal seyahati 22 saati aşabiliyor. Bu durum, NASA'nın araçla iletişim kurması için iki günü bulabiliyor.

NASA, ayrıca yanlış komut göndererek bağlantısını kaybettiği Voyager 2 uzay aracından da sinyal almaya çalışıyor.

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