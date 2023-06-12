Vücudunuzdaki ufacık bir şişlik öldürebilir. Profesör açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların vücutlarındaki değişim kötü hastalıklarını habercisi olabiliyor. Prof. Dr. Celaletdin Camcı, vücuttaki ufacık bir şişlik bile kanserin habercisi olabileceğini açıklayarak uyardı.

Prof. Dr. Celaletdin Camcı, vücudumuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkan şişliklerin ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek şunları belirtti:

“Bu şişlikler yumuşak doku tümörleri olabilir ve kötü huylu ise diğer uzak organlara bile yayılarak genişleme eğilimi gösterirler. Maalesef bu şişlikler önemsenmediğinde yumuşak doku kanserleri son evreye gelmiş oluyor”

“ÇOK SAYIDA TIP BRANŞININ BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜ TEDAVİLER BÜTÜNÜDÜR”

Son olarak tanı ve tedavi yöntemleri hakkında da detaylı bilgilendirmelerde bulunan Camcı, “Her kanserde olduğu gibi özellikle yumuşak doku kanserleri olan sarkomların hemen tamamında hastalar radyolojik ve nükleer tıpla ilgili yapmış olduğumuz tetkiklere bağlı olarak ve muayene bulguları ile birlikte evrelendirilir. 1 ve 2 gibi evreler erken evrelerdir ve bu evrelerde yapılacak cerrahi ile tümörün ortadan kaldırılması ile hasta şifaya kavuşabilir. 3. evre lokaller evresi 4. evre ise uzak organlara metastaz yapmış evredir. Ve bu evrelerdeki tedavi yaklaşımları hastaya göre değişir. Ağrılı, fonksiyon kaybına veya kırığa neden olmuş herhangi bir kitle ve bası söz konusu ise öncelikle bunun cerrahi olarak ortadan kaldırılması mümkündür. Arkasından kemoterapi yöntemleri ile ve belli oranda radyoterapi yöntemleriyle hastalığın kontrol altına alınması söz konusudur. Son yıllarda da akıllı ilaç ve hedefe yönelik tedaviler adı altında geliştirilen tedavi yöntemleri var. Bu yöntemlerle hastaların özellikle bağışıklık sistemi üzerine modülasyonlar sağlayarak kişinin kendi kendisini tekrar iyileştirmesini tetikleyerek tedavileri yapmak ve hastaların yaşamına hem kalite hem de süre katmak mümkün olmaktadır. Yani bu tür hastaların tedavisi tanıdan başlayarak çok sayıda tıp branşının birlikte yürüttüğü tedaviler bütünüdür” diyerek sözlerini bitirdi.

KANSER NEDİR?

Sağlıklı hücreler bölünme yetenekleriyle yenilenir, ölen hücrelerin yerini doldurur ve doku hasarlarını onarır. Bu bölünme ve çoğalma DNA aracılığıyla kontrol edilir ve belli bir düzeni vardır. Fakat DNA'da oluşan birtakım hasarlar sonucu bazı hücreler kontrolsüz bölünür ve çoğalır. Bu şekilde kontrolsüzce bölünüp çoğalan hücreler ''Kanser'' hücreleri olarak adlandırılmaktadır. Bu hücreler bir araya gelerek ''Tümör''leri oluşturur. Vücudumuzun çeşitli doku ve organlarında meydana gelebilen tümörler ''iyi huylu'' ve ''kötü huylu'' olarak ikiye ayrılır. Kötü huylu tümörler büyüdükçe normal dokulara zarar verirler ve kanser olarak adlandırdığımız hastalıklar ortaya çıkar. Kimi zaman kanser hücreleri oluştukları dokudan kan ve lenf dolaşımı yoluyla başka dokulara ulaşıp hastalığın vücudun başka bölümlerine de taşınmasına neden olur. Bu duruma ''Metastaz'' adı verilir.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Açıklanamayan kilo kaybı

-Yüksek ateş

-Kronik halszlik

-Güçlü ağrılar

-Meme, koltukaltı ve ya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler

-Ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler

-Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar

-Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük

-Zamansız vajinal kanamalar

-Dışkıda kan bulunması ve uzun süren dışkılama problemleri

-İdrarda kan bulunması ve idrar sıklığının değişmesi