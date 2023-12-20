Vural Avar Paşa'nın kahramanlıkları. FETÖ kumpası 28 Şubat'la hapse atılmıştı

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Vural Avar Paşa'nın kahramanlıkları. FETÖ kumpası 28 Şubat'la hapse atılmıştı
FETÖ’nün 28 Şubat kumpas davası kapsamında tutuklanan ve Kıbrıs Harekatı'nda bulunup PKK’ya karşı hava saldırıları yapmış olan Korgeneral Vural Avar, demans hastası olmasına rağmen tahliye edilmemesi sonucu 1 yıl önce cezaevinde şehit oldu.

Kıbrıs Harekatı’nda kelle koltukta bombardımanlar yapıp, 90’larda terör örgütü PKK’ya başarılı hava saldırılarının çoğunu O planladı.

1938 yılında Bitlis’te dünyaya gelen Vural Avar, Türk asker, Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler başkanı ve Emekli Korgeneral’dir.

FETÖ’nün 28 Şubat kumpas davası kapsamında tutuklanan ve demans hastası olmasına rağmen tahliye edilmeyen 84 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, 1 yıl önce cezaevinde hayatını kaybedip şehit oldu.

Gazeteci ve yazar Fatih Ergin, şehit olmasının yıl dönümünde emekli Korgeneral Vural Avar’ı anarak hastalığına rağmen tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Gazeteci ve yazar Fatih Ergin’in paylaşımı şu şekilde;

“Vural Avar Paşa Kıbrıs Harekatı'nda kelle koltuk bombardımanlar yaptı. 90'larda PKK'ya başarılı hava saldırılarının çoğunu O planladı. FETÖ'nün sürdürülen kumpası 28 Şubat'tan hapisteydi. Hastalığına rağmen tahliye talebi reddedildi, cezaevinde 1 yıl önce can verdi, resmen idam edildi! Atatürk'e hakaret eden hacı dönerci ise veremli diye 2 günde serbest kaldı! Rütbelerini söktüğünüzü sandığınız emekli KORGENERAL Vural Avar Paşa'nın cenazesinde ondan daha rütbeli olan paşalar tabutun karşısına geçip selam durdu. Tarih O'nu Türk Ordusu'nun mazisine kahraman yazdı, rütbelerini alsanız ne yazar!

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