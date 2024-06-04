Vuslat Doğan Sabancı CHP'li Üsküdar Belediye Başkanını ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vuslat Doğan Sabancı CHP'li Üsküdar Belediye Başkanını ziyaret etti

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, geçirdiği Yunanistan'daki tekne kazasının ardından ilk kez ziyarette bulundu.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında bir tekne kazası yapmış, çift söz konusu kazada ağır yaralanmıştı.

Ardı ardına geçirdiği operasyonların ardından sağlığına kavuşan çiftten Ali Sabancı geçtiğimiz mart ayında görüntülenmiş, eşinin kendisinden daha iyi olduğunu söylemişti.

VUSLAT DOĞAN SABANCI'DAN SİNEM DEDETAŞ'A ZİYARET

Vuslat Doğan Sabancı, kazadan sonra ilk kez Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı ziyarette bulundu. Sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili görüştüğü belirtilen Dedetaş ve Sabancı, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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"BİRLİKTE YAPABİLECEĞİMİZ PROJELERİ DEĞERLENDİRDİK"

Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üsküdarlılar için yapılacak ortak projeleri değerlendirdiklerini "Sayın Vuslat Doğan Sabancı ile bir araya geldik. Üsküdarlı çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim alanında hangi projelerle destekleyebileceğimizi konuştuk, evde bakım hizmeti bekleyen ihtiyaç sahibi Üsküdarlılar için birlikte yapabileceğimiz projeleri değerlendirdik." ifadeleriyle açıkladı.

KAZA SONRASI İLK KEZ SERGİ AÇILIŞINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Tedavi için ABD'ye giden ve birçok ameliyat geçiren Vuslat Doğan Sabancı geçtiğimiz günlerde bir sergi açılışında ilk kez görüntülenmişti.

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