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Rusya'nın SADAT'ının sahibi ölen askerlerin mezarını gösterdi. Bir katil gibi konuştu

Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner Grubu'nun kurucusu Yevgeni Prigojin, askerlerin mezarının önünde konuştu. Prigojin, "savaşta bazen insanlar ölüyor" dedi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 08:37
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Wagner Grubu'nun kurucusu Prigojin ölen askerlerin mezarını göstererek olur böyle şeyler dedi

Rusya'nın SADAT'ının sahibi ölen askerlerin mezarını gösterdi. Bir katil gibi konuştu
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Editör: Osmancan EROK

Rusya'nın Krasnodar şehrinde bulunan Wagner askerlerinin gömüldüğü mezarlıkta, açılan yeni kabir sayısı son iki ayda yedi kat arttı.
Wagner paralı asker şirketinin savaşta ölen askerleri bu bölgeye gömdüğü belirtildi.

Mezarlığa dair bazı uydu görüntüleri ortaya çıkarken eski bir asker olan Vitali Votanovski mezarlığa gömülen askerlerin çoğunun, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Soledar ve Bahmut'ta öldüğünü iddia etti.

"SAVAŞTA BAZEN İNSANLAR ÖLÜYOR"

Rusya'nın SADAT'ının sahibi paralı asker şirketi Wagner Grubu'nun kurucusu Yevgeni Prigojin, ölen askerin mezarını göstererek "olur böyle şeyler" dedi.
Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova Yevgeni Prigojin'in o anları anlattığı videoyu paylaştı. 

Bahsi edilen videoda Prigoyin şu ifadeleri kullanıyor:

İşte Wagner askerlerinin defin edildiği mezarlık. Hiçbir sorun yok. Savaşta bazen insanlar ölüyor.

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