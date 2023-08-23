Wagner liderinin uçağının düşmesinin ardından Putin gülerek açıklama yaptı

Wagner lideri Prigojin'in uçağının düştüğü iddialarının ardından açıklama yapan Putin'in gülerek konuşması gündem oldu.

Wagner liderinin uçağının düşmesinin ardından Putin gülerek açıklama yaptı

Rus paralı asker şirketinin sahibi Wagner lideri Prigojin'in içerisinde bulunduğu iddia edilen uçağın düştüğü haberlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı.

Putin'in konuşması sırasında kürsüde güldüğü anlar gündem oldu.

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NE OLMUŞTU?

Wagner Grubu liderli Yevgeny Prigojin, 23 Haziran 2023 tarihinde Rusya’nın roket saldırılarında 2 bin Wagner Grubu milisinin hayatını kaybettiği söyleyerek Moskova’ya doğru ilerlediğini ve bir intikam saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

24 Haziran günü Prigojin Wagner'in ilerleyişinin durduğunu ve üslerine geri döndüklerini açıkladı.

İsyanın ardından yaşanan son gelişmede ise Prigojin'in içerisinde bulunduğu iddia edilen uçağın düştüğü haberi oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "3 mürettebat dahil 10 kişi hayatını kaybetti, bölgede çalışma sürüyor." denildi.

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