West Ham, Li Mengwen'i kiraladı

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West Ham, Li Mengwen'i kiraladı

West Ham United, Brighton & Hove Albion defans oyuncusu Li Mengwen ile bir sezonluk kiralık sözleşme imzaladı.

West Ham takımı ile sözleşme imzaladıktan sonra basın mensuplarına konuşan Çinli futbolcu “West Ham United'a katıldığım için çok mutluyum. Bu karar çok hızlı verildiği için son 24 saat biraz inişli çıkışlı geçti ama şimdi buradayım ve çok heyecanlıyım. Barclays Kadınlar Süper Ligi'nde oynayan Çinli bir oyuncu olmaktan gurur duyuyorum ve West Ham United'da oynayan ilk Çinli oyuncu olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Ben asla pes etmeyen, kararlı ve dirençli bir oyuncuyum. Kariyerim boyunca edindiğim tecrübe ve yaşadığım baskı beni daha iyi bir oyuncu olmaya itiyor. Artık burada olduğuma göre, West Ham formasıyla elimden gelenin en iyisini yapmak ve takıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum” diye konuştu.

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