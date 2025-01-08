West Ham United, Lopetegui ile yollarını ayırdı

Düzenleme: Serkan Talan
West Ham United, Lopetegui ile yollarını ayırdı

Londra ekibi West Ham United, teknik direktör Julen Lopetegui’nin görevine altı ay sonunda son verdi. Takım, Premier Lig’de kötü performansı nedeniyle yeni bir başlangıç arayışında.

West Ham United, Temmuz 2024’te göreve başlayan Julen Lopetegui’nin görevine son verdiğini açıkladı. İspanyol teknik adam, Wolverhampton’dan sonra Londra ekibinde büyük umutlarla iş başı yapmıştı. Ancak takım, Lopetegui yönetiminde sadece altı galibiyet alabildi. Özellikle geçtiğimiz Cumartesi günü Manchester City’ye karşı alınan 4-1’lik mağlubiyet, ayrılık kararını hızlandırdı. Bu mağlubiyet, West Ham’ı ligde 20 maç sonunda dokuz yenilgiye ulaştırırken, takım 14. sıraya geriledi ve düşme hattının sadece yedi puan üzerinde kaldı.

West Ham’da Lopetegui topun ağzındaWest Ham’da Lopetegui topun ağzında

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI

Kulüp, Lopetegui’nin yerine geçecek isim için çalışmalara başladı. Eski Chelsea ve Brighton teknik direktörü Graham Potter ile kısa vadeli bir anlaşma için görüşmeler sürüyor. Potter, özellikle Brighton’da gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Premier Lig’de deneyimli bir isim olarak ön plana çıkıyor. West Ham yönetimi, takımın sezonun kalan kısmında daha iyi bir performans sergilemesi için Potter’ın tecrübesine güveniyor.

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TARAFTARLAR MEMNUN DEĞİL

West Ham taraftarları, kulübün son yıllarda yaşadığı istikrarsızlıktan dolayı tepkili. David Moyes’in ayrılığından sonra göreve gelen Lopetegui’den beklentiler yüksekti ancak alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Yönetimin yeni teknik direktör seçimi, kulübün geleceği açısından kritik bir öneme sahip olacak.

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