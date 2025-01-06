West Ham’da Lopetegui topun ağzında

West Ham United, geçtiğimiz cumartesi Manchester City karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Julen Lopetegui'nin görevine son verilip verilmemesi konusunda karar aşamasında. 58 yaşındaki İspanyol teknik adam, özellikle son haftalarda artan eleştirilerin odağı haline geldi.

Yönetim Baskı Altında

Kulüp kaynakları, Lopetegui'nin henüz görevden alınmadığını ancak üzerindeki baskının büyük olduğunu kabul ediyor. Daha önce Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Lopetegui, geçen ay Wolverhampton karşısında alınan galibiyetle umut verse de Liverpool karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyet ve ardından gelen 4-1’lik Manchester City yenilgisi işleri karıştırdı.

GRAHAM POTTER İDDİASI

West Ham’ın teknik direktörü olarak Graham Potter’ın adı geçiyor. Kulübün teknik direktörü Tim Steidten'in, eski Chelsea ve Brighton hocası Potter ile bir araya geldiği bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Ancak bu görüşmenin detayları henüz netleşmiş değil.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Steidten, kulüp tesislerinden ayrılarak transfer hedeflerine odaklanmış durumda. West Ham, kaptan Jarrod Bowen'in ayağının kırılması ve Michail Antonio'nun geçirdiği trafik kazası sonrası ciddi bir forvet sıkıntısı yaşıyor. Bu durum, yönetimi hızlı çözümler bulmaya zorluyor.

GELECEĞİN BELİRSİZLİĞİ

West Ham, FA Cup üçüncü turunda Aston Villa ile karşılaşacak. Ancak Lopetegui’nin bu maça çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor. Sezonun geride kalan kısmı hem Lopetegui'nin hem de kulübün geleceği için kritik bir öneme sahip.