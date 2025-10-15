Geçen sezon Denver Nuggets formasıyla mücadele eden 37 yaşındaki yıldız oyun kurucu Russell Westbrook'un yeni takımı Sacramento Kings oldu.

YAKINDA RESMİYET KAZANACAK

Westbrook'un Kings ile sözleşme konusunda anlaşamaya vardığı ve bu haber içinde resmi olarak takıma katılacağı bildirildi.

OKC'DEN SONRA 6. TAKIM

Kariyerinde 9 kez All Star seçilen Westbrook, Oklahoma City Thunder'dan 2019'da ayrıldığından bu yana Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets formaları giymişti.

DENVER NUGGETS'TA PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Russell Westbrook, geçen sezon Denver Nuggets formasıyla oldukça istikrarlı bir performans sergiledi. 75 maçta (36’sında ilk beş) süre alan tecrübeli oyun kurucu, 13.3 sayı, 6.1 asist, 4.9 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

2 SAYILIK ATIŞLARDA KARİYER ZİRVESİNİ GÖRDÜ

%44.9’luk saha içi isabet oranına ulaşan Westbrook, kariyerinde ilk kez iki sayılık atışlarda %52’lik isabet oranına çıktı.

SON 3 YILDA 'YILIN ALTINCI ADAM' OYLAMASINDA İLK 10'A GİRDİ

Son üç sezonda oynadığı 216 maçın 145’ine yedek olarak başlayan Westbrook, bu dönemde her yıl “Yılın Altıncı Adamı” ödülü oylamasında ilk 10’a girmeyi başardı.

NBA TARİHİNİN TRIPLE-DOUBLE LİDERİ

Kasım ayında 37 yaşına girecek olan yıldız guard, 203 triple-double ile NBA tarihinin bu alandaki lideri konumunda. Ayrıca 25.000 sayı, 8.000 ribaund ve 8.000 asist barajını aşan yalnızca iki oyuncudan biri diğeri ise LeBron James.

EN SKORER OYUN KURUCU OLMAYA 506 SAYI KALDI

Kariyeri boyunca 26.205 sayı üreten Westbrook, efsane isim Oscar Robertson’ı geçerek NBA tarihinin en çok sayı atan oyun kurucusu olabilmek için yalnızca 506 sayıya ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca asist listesinde 8. sırada yer alan Westbrook, 75 asist daha yaptığı takdirde 10.000 asist barajını geçen sekizinci oyuncu olacak.