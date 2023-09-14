Whatsapp'a erişim engeli uyarısı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), WhatsApp’ın bazı ülkelerde açtığı “Kanallar” özelliğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, Rus yasalarının tüm şirketler için geçerli olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

Buna, Rus kullanıcıları hedefleyen mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya ağları da dahildir. Yasaklanmış bilgileri içeren düşmanca kanalların ortaya çıkması, derhal bunların kaldırılması talebiyle ve bunun reddedilmesi durumunda da uygulamanın engellenmesiyle sonuçlanacaktır.

Açıklamada, Rus kurumlara ve şahıslara yerli uygulamalara geçmeleri tavsiyesi de verildi.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELLENMİŞTİ

Rusya’da yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle WhatsApp’ın sahibi Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim geçen yıl engellenmişti.