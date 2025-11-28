Kripto paraların devletlerin de stratejik gündemleri arasına yerleştiğine bir örnek Suudi Arabistan’dan geldi. Trafiğe göre Avrupa’nın en büyük kripto para borsası olan WhiteBIT, Suudi Arabistan’ın blokzinciri teknolojisi, dijital finans ve veri altyapısı alanındaki ilerlemesini yönlendirmek amacıyla Ekselansları Prens Naif Bin Abdullah Bin Said Bin Abdülaziz Al Saud tarafından temsil eden Durrah AlFodah Holding ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN 2030 VİZYONUYLA UYUMLU İŞBİRLİĞİ

Suudi Arabistan Krallığı’nın 2016’da duyurduğu ve krallığın kamu ve özel sektörlerinde ekonomik çeşitliliği, inovasyonu ve dijital dönüşümü teşvik eden “Saudi Vision 2030” stratejik vizyon programıyla uyumlu bir anlaşma olan işbirliği anlaşması, Suudi Arabistan’da ulusal ölçekte projeler geliştirmeyi kapsıyor. Anlaşma kapsamında WhiteBIT, Suudi Arabistan finansal piyasalarında şeffaflığı, erişilebilirliği ve likiditeyi artırma amacıyla hayata geçirilmesi planlanan menkul kıymetlerin tokenizasyonu projelerinin ve merkez bankası dijital para birimi çerçevesi geliştirilmesi yönündeki adımların stratejik ortağı olacak. İşbirliği anlaşması, ülke çapında ulusal veri işleme ve madencilik merkezleri açılmasını da kapsıyor.

İşbirliği kapsamında Durrah AlFodah, WhiteBIT’in Suudi Arabistan pazarına girişi, düzenleyici süreçlere katılımı ve ortaklık geliştirme faaliyetleri konusunda kolaylaştırıcı rolü üstlenecek. WhiteBIT ise teknoloji uzmanlığıyla altyapının tasarlanmasına ve geliştirilmesine odaklanacak. Ayrıca anlaşma, ülke çapındaki girişimleri yönetmek ve ölçeklendirmek için Suudi Arabistan ve WhiteBIT birlikteliğiyle ortak girişim şirketi kurulmasını da öngörüyor.

“GÜVENLİ VE EGEMEN BLOKZİNCİRİ ALTYAPISI KURACAĞIZ”

Anlaşmaya dair görüşlerini paylaşan, WhiteBIT’in de içinde yer aldığı W Group’un Kurucusu ve Başkanı Volodymyr Nosov, “Suudi Arabistan’ın blokzinciri merkezli dijital dönüşümünün temellerini atmak için Ekselansları Prens Naif Bin Abdullah Bin Saud’un holdingiyle birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz. Her iki taraf arasındaki ortak vizyonu pekiştiren, Suudi Arabistan’ı blokzinciri inovasyonu, dijital finans ve veri egemenliği için bölgesel bir merkez haline getirmeyi amaçlayan bu anlaşmayla, krallığın teknolojik geleceğini şekillendirecek güvenli ve egemen blokzinciri sistemleri kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

W GROUP TOPLAM 38,9 MİLYAR DOLAR DEĞERE SAHİP 8 ŞİRKETİYLE ÖLÇEKLENİYOR

WhiteBIT tarafından 2025 itibarıyla tanıtılan ve küresel bir finansal teknoloji ekosistemi olarak tanımlanan W Group, 38,9 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle dünya çapında 35 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren ürün ve hizmetler sunuyor. WhiteBIT TR'nin de parçası olduğu bu büyük yapının merkezinde, trafiğe göre Avrupa’nın en büyük kripto para borsası olan WhiteBIT yer alıyor. W Group ekosistemi, WhiteBIT ve WhiteBIT TR'nin yanı sıra, kuruluşlara hizmet olarak kripto para çözümleri sunan ödeme altyapısı şirketi Whitepay'i, blokzinciri geliştiricilerine düşük maliyetli, hızlı ve güvenli bir Ethereum sanal makine (EVM) altyapısı sunan Whitechain’i ve Gürcistan'ın ilk tamamen dijital bankası HashBank'i kapsıyor. Ayrıca Counter Strike oyun içi ürünlerinin kullanıcılar arasında alım satımının yapıldığı white.market, kripto odaklı analitik ve haber platformu The Coinomist ve blokzinciri odaklı eğitsel program ByHi Show ile Gürcistan'daki ilk banka dışı e-para kuruluşu PayUniCard, W Group’un diğer şirket ve markaları arasında yer alıyor.