Pakistan'da Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı

PTA’dan yapılan açıklamada, Wikipedia’dan din ile ilgili saygısızlık yapıldığı iddia edilerek içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği ifade edildi.

Açıklamada, "dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı" gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı aktarıldı.

PTA, Wikipedia'nın sözkonusu içerikleri kaldırılmaması halinde platformun Pakistan’da uzun süreli yasaklanacağını açıkladı.