Teknoloji devi Microsoft, Windows 11’de yapay zeka destekli uygulamaların önemli bir yer tutması için çalışıyor. Ancak ortaya çıkan bir sorun yapay zeka destekli uygulamaların güvenlik açığına neden olduğunu ortaya koydu.

Microsoft’un resmi açıklamasında “Bu özellikler kullanıma sunuldukça, yapay zeka modelleri davranış biçimleri açısından işlevsel sınırlamalarla karşı karşıya kalıyor ve zaman zaman halüsinasyon görüp beklenmedik sonuçlar üretebiliyor” ifadeleri ile kullanıcıları uyardı.

Windows 11 Build 26220.7262’yi yükleyen kullanıcılar, Ayarlar > Sistem > AI Bileşenleri bölümünde deneysel olduğu vurgulanan yeni bir seçenek görecek. Bu özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ve kullanıcıların manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyor. Özelliği açtığınızda sistem, bu fonksiyonların deneysel olduğunu ve cihazınızı etkileyebileceğini belirten bir uyarı gösteriyor.

Microsoft yaptığı açıklamada AI ajanlarının çalışması için özel ve denetlenebilir bir çalışma alanı atadığını da bildirdi. ABD’li teknoloji devi, bu ajanların, her ajanın kapsamlı, denetlenebilir bir hesaba sahip olduğu ve eylemlerinin daha sonra incelenmek üzere kaydedildiği bir "Ajan Çalışma Alanı" içinde çalıştığını belirtiyor.

Şirket bunu Windows Sandbox ile karşılaştırıyor, ancak ajanlar kalıcı olacak şekilde tasarlanmış ve oturumlar arasında dosyalar üzerinde işlem yapmaya devam edebiliyor, bu da olası saldırı yüzeyini genişletiyor. Varsayılan olarak bir ajana, İndirilenler, Masaüstü, Belgeler, Resimler, Müzik ve Videolar gibi yaygın klasörlere okuma ve yazma erişimi verilebilir. Sınırlı eylem kümeleri ve ayrı yürütme hesapları olsa bile, bu varsayılan ayarlar, Microsoft daha ayrıntılı izinler ve hızlı enjeksiyona karşı güçlü savunmalar gibi daha güçlü korumalar uygulayana kadar boşluklar bırakıyor.