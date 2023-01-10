10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hugh Jackman: Tüm veganlardan, vejeteryanlardan ve tavuklardan özür dilerim

Hugh Jackman: Tüm veganlardan, vejeteryanlardan ve tavuklardan özür dilerim

Dünyaca ünlü oyuncu Hugh Jackman, 'Deadpool 3'te bir kez daha ikonik karakter Wolverine'i canlandıracak. Bu nedenle kas kütlesini artırması gereken Jackman, forma girmek için steroid kullandığı iddialarına cevap verdi. 

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:10
Takip Et

Wolverine karakteri için hazırlanan Hugh Jackman tavuklardan özür diledi!

Hugh Jackman: Tüm veganlardan, vejeteryanlardan ve tavuklardan özür dilerim
+
Aa
-

Hollywood yıldızı Hugh Jackman, 'X-Men'de canlandırdığı Wolverine karakteri için vücut geliştirmek amacıyla steroid kullandığına dair iddiaları yalanladı.

Katıldığı 'Who's Talking to Chris Wallace' programında kendisine steroid iddialarının sorulması üzerine, "Hayır, kullanmadım. İşimi ve Wolverine'i seviyorum" diyen ünlü isim, rolüne hazırlanmak amacıyla 'eski usül' yollardan kilo aldığını söyledi.

“ESKİ YÖNETMEL YAPTIM”

Steroid kullanımının bir yan etkisi olan erektil disfonksiyondan da bahseden aktör "Burada söylediklerime dikkat etmeliyim ama bana steroidlerin yan etkilerinin neler olduğu anlatılmıştı. O yüzden hayır, eski yöntemle yaptım" diyerek güldü.

“ÇOK FAZLA TAVUK YEDİM”

DailyMail'de yer alan habere göre; Hollywood yıldızı, söz konusu filmlerde kas oranını artırmak için yaptığı yüksek proteinli diyet hakkında şaka yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla tavuk yedim. Tüm veganlardan, vejeteryanlardan ve dünyadaki tavuklardan çok özür dilerim... Kelimenin tam anlamıyla, bunun karması benim için iyi olmaz. Eğer Tanrı'nın tavuklarla ilgili bir kuralı varsa, başım belada demektir."


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
3
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
7
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.