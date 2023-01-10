Hugh Jackman: Tüm veganlardan, vejeteryanlardan ve tavuklardan özür dilerim

Hollywood yıldızı Hugh Jackman, 'X-Men'de canlandırdığı Wolverine karakteri için vücut geliştirmek amacıyla steroid kullandığına dair iddiaları yalanladı.

Katıldığı 'Who's Talking to Chris Wallace' programında kendisine steroid iddialarının sorulması üzerine, "Hayır, kullanmadım. İşimi ve Wolverine'i seviyorum" diyen ünlü isim, rolüne hazırlanmak amacıyla 'eski usül' yollardan kilo aldığını söyledi.

“ESKİ YÖNETMEL YAPTIM”

Steroid kullanımının bir yan etkisi olan erektil disfonksiyondan da bahseden aktör "Burada söylediklerime dikkat etmeliyim ama bana steroidlerin yan etkilerinin neler olduğu anlatılmıştı. O yüzden hayır, eski yöntemle yaptım" diyerek güldü.

“ÇOK FAZLA TAVUK YEDİM”

DailyMail'de yer alan habere göre; Hollywood yıldızı, söz konusu filmlerde kas oranını artırmak için yaptığı yüksek proteinli diyet hakkında şaka yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla tavuk yedim. Tüm veganlardan, vejeteryanlardan ve dünyadaki tavuklardan çok özür dilerim... Kelimenin tam anlamıyla, bunun karması benim için iyi olmaz. Eğer Tanrı'nın tavuklarla ilgili bir kuralı varsa, başım belada demektir."



