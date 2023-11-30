Yabancılar son bir ayda 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, son 4 haftada 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldı.

KAYNAK: İHA
Yabancılar son bir ayda 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Kasım haftasında net 214,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 96,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) kesin alım yaptı. Yabancılar aynı haftada 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Son 4 haftanın toplamına bakıldığında ise yabancıların 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldığı görüldü. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 24 Kasım itibarıyla 29 milyar 525,6 milyon dolar oldu.

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