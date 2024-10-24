Yahyalıspor'un güveni yerinde

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yahyalıspor'un güveni yerinde

Yahyalıspor Antrenörü Yavuz Hastoprakçılar, sıkıntılı süreçte göreve geldiklerini ancak başarılı olmak adına çabalayacaklarını söyledi.

Yahyalıspor Antrenörü Yavuz Hastoprakçılar, sıkıntılı süreçte göreve geldiklerini ancak başarılı olmak adına çabalayacaklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta bulunan Yahyalıspor'da antrenörlük görevine getirilen Yavuz Hastoprakçılar, antrenmanlara başladı. İlk 3 haftada henüz gol atamayan ve puanla tanışamayan yeşil beyazlı ekibi başarıya taşımak adına göreve gelen Yavuz Hastoprakçılar, "İşimiz zor ama başaracağız" dedi.

Yeşil Beyazlı takımda göreve gelir gelmez oyuncular ile bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden antrenör Yavuz Hastoprakçılar, "Oyuncuların direncinin kırılmaması adına moral motivasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Elbette bir geçiş sürecindeyiz. Birlikteliği koruduğumuz sürece başarıya daha kolay gideriz diye düşünüyorum. Bu hafta Gaziantep deplasmanındayız. Sonrasında sahamızda maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıp puan veya puanlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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