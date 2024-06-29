Yakalanmamak için sahte Irak kimliği yaptırmış. Bu da oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1.5 yılı aşkın süredir aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şahsın, Yasadışı Bahis Oynanmasına Yer veya İmkan Sağlama, tehdit, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarını işlediği gerekçesiyle arandığı da öğrenildi.
Uzun süredir takipte olan A.A. isimli şüpheli ekipler şüpheliyi durdurunca gördükleri karşısında şaşırdı. Kimlik soran ekiplere şüpheli Irak sürücü belgesi gösterdi.
Şahsın Arap asıllı değil Türk asıllı olduğunu öğrenilerek kimliği tespit edildi.
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİKTEN DE İŞLEM YAPILDI
4 ayrı suçtan aranan şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca sahte Irak kimliği çıkaran şüpheliye resmi evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapıldı.
Olay basında gündem olurken sosyal medyayı da salladı.