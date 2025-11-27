Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolünü paylaşan Merve Sevi uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. Nişantaşı’nda görüntülenen Merve Sevi şu sıralar tiyatro oyununda yer alıyor.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

'Yalancı Yarim'den sonra 'Doktorlar' ve 'Hayat Bilgisi' gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü oyuncunun zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

MagazinNews muhabirinin sorularına yanıt veren Sevi, "Oyun devam ediyor zaten salon devam. Belki mayıs haziran gibi televizyon olabilir" dedi.

Merve Sevi son yıllarda bir hayli zayıflamıştı. Bu konu şunları söylemişti:

"Valla hiç yemiyorum, bildiğiniz aç dolaşıyorum. Haberlerde ben demişim gibi çıkmış ama ben öyle bir kelime kullanmadım. Ben az yiyorum, 3-4 öğün yemek yiyerek zayıflamıyorum. Öyle zayıfladığını iddia edenlere de inanmıyorum, protein ağırlıklı ve yeşil gıdalar ile beslenip bol su içiyorum."