Yalnızlık demans riskini artırıyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Nature Mental Health dergisinde yayımlanan geniş çaplı bir çalışmaya göre, orta yaş ve yaşlılık döneminde yalnızlık, demans riskini %31 oranında artırıyor. Bu bulgu, dünya genelinde 600 binden fazla kişi üzerinde yapılan analizlerle destekleniyor.

Uzmanlar, yalnızlığın sadece sosyal ilişkilerle değil, aynı zamanda fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı gibi yaşam tarzı faktörleriyle de ilişkili olduğunu vurguluyor. Özellikle diyabet veya obezite gibi sağlık sorunları olan yaşlı bireylerde bu risk daha da yüksek. Yalnızlık, bilişsel gerileme ve demans gelişiminde kritik bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.

İrlanda'daki Limerick Üniversitesi'nden psikoloji öğretim görevlisi Paraic O Suilleabhain, "Yalnızlık, gelecekte demans gelişiminde kritik bir risk faktörüdür" diyerek, sosyal bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Araştırmalar, yalnızlığın bilişsel bozukluk riskini %15 oranında artırdığını ve hafıza kaybı, karar verme ve konsantrasyon sorunlarına yol açtığını gösteriyor.

Ayrıca, Avrupa Birliği genelinde yapılan bir araştırma, insanların %35'inin en azından bazı zamanlarda yalnız hissettiğini ortaya koyuyor. Bu durum, yalnızlığın yaygın bir sorun olduğunu ve demans riskini azaltmak için sosyal bağların güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Uzmanlar, yalnızlığın demans üzerindeki etkilerini azaltmak için sosyal etkileşimlerin artırılmasını ve toplumsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesini öneriyor. Bu bağlamda, aile üyeleri ve arkadaşlarla düzenli iletişim kurmak, sosyal etkinliklere katılmak ve topluluk içinde aktif olmak büyük önem taşıyor.

Sosyal izolasyonun etkileri üzerine konuşan nörologlar, yalnızlığın bireylerin zihinsel sağlıkları üzerindeki etkilerini özetledi.

Dr. Emily Carter, "Yalnızlık, stres hormonlarının seviyesini artırarak bilişsel işlevleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum, demans riskini artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Prof. John Smith, "Sosyal etkileşim, zihinsel uyanıklığı artırır ve hafıza fonksiyonlarını güçlendirir. Yalnız kalan bireyler, bu faydalardan mahrum kalıyor" şeklinde uyarıda bulundu.