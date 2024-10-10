Yalnızlık demans riskini arttırıyor

Yalnızlığın yaşlı beyinler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ve demans gelişme olasılığını önemli ölçüde artırdığına dair yeni bir araştırma, dünya genelinde 600,000’den fazla kişinin yalnızlık ve nörolojik sağlığı üzerindeki öz bildirimlerini takip etti. Araştırma, yalnızlığın demansın her türünü geliştirme olasılığında %31 oranında bir artışa neden olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, yalnızlık, bilişsel bozulma riskini de %15 artırıyor.

Araştırmanın baş yazarı olan İrlanda'nın Limerick Üniversitesi'nden Dr. Páraic Ó Súilleabháin, "Bu çok önemli bulgular ve yalnızlığın demansın gelecekteki gelişimi için kritik bir risk faktörü olduğunu gösteriyor," dedi. Araştırma, 9 Ekim’de Nature Mental Health dergisinde yayımlandı.

YALNIZLIK: BİR EPİDEMİ

2023 yılında ABD Cerrahı General Dr. Vivek Murthy, Amerikalılar arasında yalnızlık ve izolasyon üzerine bir rapor yayımlayarak bu durumu "epidemik" olarak nitelendirmişti. Yalnızlığın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkileri zaten iyi bilinmektedir. Dr. Ó Súilleabháin, "Laboratuvarımız yalnızlığın gelecekteki sağlığımız üzerinde çeşitli şekillerde kritik öneme sahip olduğunu, bu durumun yaşam süremizi de etkilediğini ortaya koydu," diye ekledi.

Dr. Ó Súilleabháin, yalnızlığın bilişsel sağlık açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Yalnızlık, demans, vasküler demans, Alzheimer hastalığı ve daha genel bilişsel bozulma gibi durumların gelecekteki gelişimine yol açıyor," ifadelerini kullandı. Yeni çalışmayı "uzun vadeli etkileri olacak çok önemli bir araştırma" olarak nitelendirdi.

Araştırma, Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Martina Luchetti tarafından yönetildi. Dr. Luchetti, Limerick Üniversitesi'ndeki basın bülteninde, çalışmanın sunduğu bir olumlu yanı vurguladı: Yalnızlığın değiştirilebilecek bir risk faktörü olduğu.

Dr. Luchetti, "Yalnızlığın bilişsel belirtileri demans spektrumunda farklı türleri ve kaynakları etkileyebilir. Yalnızlığı ele alarak bağlantı hissini teşvik etmek, ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlık için koruyucu olabilir," dedi.

DEMANS VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırma, yalnızlığın demans gelişiminde önemli bir faktör olduğunu vurgularken, aynı zamanda bireylerin yalnızlık hissetmelerinin nedenlerini de incelemeyi hedefliyor. Yalnızlık, sosyal bağlantı eksikliği, fiziksel izolasyon ve duygusal boşluk gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Bu durum, yalnızlık hissini artırarak bilişsel bozulmayı hızlandırabilir.

Bilişsel sağlığı korumak adına sosyal bağlantıların güçlendirilmesi ve yalnızlığın azaltılması gerektiğini belirten uzmanlar, toplumsal destek mekanizmalarının önemine dikkat çekiyor. Özellikle yaşlı bireylerin, sosyal etkinlikler ve topluluk bağları aracılığıyla yalnızlık hissini azaltmaları teşvik edilmeli.

Yeni araştırma yalnızlığın demans gelişimi üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Yalnızlık, bireylerin bilişsel sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda demans riskini artıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dr. Luchetti ve Dr. Ó Súilleabháin gibi uzmanlar, yalnızlığın bir epidemik durum olarak ele alınması gerektiğini ve bununla mücadele etmenin yollarının bulunması gerektiğini vurguluyor. Yalnızlık hissinin azaltılması, bilişsel sağlık için kritik bir adım olarak öne çıkıyor ve bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutuyor.