Yalova’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü

Kaynak: İHA
Yalova’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire tamamen küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Yalova-Armutlu karayolu üzerindeki Esenköy beldesinde bir binanın çatı katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, Esenköy Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede 4 daireye sıçrayan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Yangın sonucunda 4 dairede hasar meydana geldi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de olay yerine giderek bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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