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Yalova'da lokanta inşaatından hırsızlık

Yalova'da lokanta inşaatından malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli, 37 güvenlik kamerasının görüntüleri incelenerek yakalandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 14:19
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Yalova'da lokanta inşaatından hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Yalova'da lokanta inşaatından hırsızlık
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Rüştempaşa Mahallesi'ndeki inşaattan ağaç kesiminde kullanılan testere, gönye, matkap ve benzeri malzemelerin çalınmasıyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki iş yerleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi'ne ait 37 kameranın görüntülerini inceleyen ekipler, zanlı R.A'yı gözaltına aldı.

İnşaattan çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Sedat
6.01.2023 14:23
Vay şaşırdımm.. Bizim binaya da hırşız girmişti 2 kişi kamera kayıtları var fakat bir şey almadan çıkmışlar polis hırsızlık yok diye umursamamıştı.  
 
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