Yalova'da servis araçlarına denetim yapıldı

Yalova'nın Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğünün Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından servis araçlarına denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle araçların lastiklerine dikkat edildi.

Sabah saatlerinde Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ortaklaşa olarak denetime başladı. Denetimlerde kanun ve yönetmeliklerde yer alan unsurlara uyulup uyulmadığı konusunun üzerinde duruldu.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK”

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyleyen Altınova Belediye Zabıta Amiri İlker Gülbahar, “Araçlarda başlıca denetlenen şeyler ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, her koltuğa emniyet kemeri, okul servislerinde rehber öğretmeni olması, belediye çalışma ruhsatının olmasıdır. İlçe genelindeki denetimlerimiz aralıksız devam sürecek” dedi.