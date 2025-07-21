Yandaş Cem Küçük, AKP’li isimlere öfke kustu!

İktidara yakın kalem Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında muhalefetin Bakan Yusuf Tekin ve Mehmet Nuri Ersoy’u hedef almasından rahatsız oldu. Küçük, ayrıca AKP’li vekiller, belediye başkanları, parti üyelerinin sessiz kalmasına ise öfke kusarak, “Bu suskunluk akıl alır gibi değil!..” dedi.

BAKANLARA DESTEK GELMEYİNCE YANDAŞ CEM’İ RAHATSIZ ETTİ

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya faciası ve son günlerde lüks yatıyla tatilde olması büyük tepkilere neden olmuştu. Bakan Yusuf Tekin de ‘LGS sorularının sızdırıldığı’ iddiasıyla muhalefetin hedefi oldu. Bakanlara eleştiriler gelirken AKP içerisinden herhangi bir tepki açıklaması gelmemesi ise yandaş Cem Küçük’ü rahatsız etti.

“OLACAK İŞ DEĞİL BU!”

Küçük, AKP’deki vekiller, belediye başkanları, parti üyelerinin ağızlarını açmadığının altını çizerken, “Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasını bekliyorlar ya da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in... Bakanınızı haksız yere linç ediyorlar, konuşmuyorsunuz. Olacak iş değil bu!” tepkisini gösterdi.

“BU SUSKUNLUK AKIL ALIR GİBİ DEĞİL”

Adeta AKP’li isimlere öfke kusan Küçük, “AK Partililer neden sessiz? Bunun bir cevabı olmalı. "Korkaklık" değildir. “Yarın bir gün iktidar değişirse endişesi” değildir. Peki ne o zaman? Artık bunu da AK Parti’nin yetkili isimleri düşünsün. “Size ne?” diyebilirler. Haklılar. Bize ne!.. Son bir not düşeyim: Bu suskunluk akıl alır gibi değil!..” şeklinde konuştu.