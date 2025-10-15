26 Ekim 2024'te Bakırköy’de gerçekleşen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında Beykoz Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Serkan Şahin İmamoğlu'na 'Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı' demişti. İmamoğlu da “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözleriyle yanıt vermişti. Bunun üzerine hazırlanan iddianame Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından onandı. 27 Şubat 2026 saat 10.00’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda ilk duruşma yapılacak.

İddianamede İmamoğlu hakkında ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak ta talep edildi.

YAYLA: ORTADA DAVA KONUSU YOK

Yandaş Türkiye gazetesi’nde İmamoğlu’na destek yazısı gelmesi dikkat çekti. Atilla Yayla, İmamoğlu’na açılan davaya isyan ederek şunları dile getirdi:

“Bana kalırsa ortada dava konusu olması gereken bir hakaret yok. İmamoğlu’nun kullandığı “çirkin” kelimesi ne hakaret ne de aşağılama teşkil eder. İki kişi arasında bir diyalog yaşanmış ve her iki taraf da kendi bakışını ifade etmiş. Birisi bir diğerine “çirkin” derse ve onun “çirkin siyaset” yaptığını söylerse yapılması gereken o kişinin diğerine “asıl çirkin sensin”, “çirkin olan senin yaptığın siyaset” demesi ve yoluna devam etmesidir. Başka bir deyişle, olayın orada sonlanmasıdır.

Bu tür gereksiz davaların sonucu ise ifade özgürlüğü alanının boş yere daralması, insanlar arasında diyaloğun ve karşılıklı atışmaların önlenmesi ve yargı makamlarının meşguliyetinin lüzumsuz yere artmasıdır.”