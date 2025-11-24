Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a soruşturma açılırken, CHP İmralı'ya gitmeme kararı ile iktidarın tepkisini üzerine çekmişken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda, ‘Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir’ sözlerini sarf etmişti.

YANDAŞ MEDYA PROGRAMLARINDA KILIÇDAROĞLU'NA GENİŞ YER VERDİ

Yandaş medya kanalları, yıllarca hakaret dolu başlıklar attığı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün programlarında geniş yer verdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoyu öven bazı yandaş kanallar, Kılıçdaroğlu’nun siyaset tecrübesi ve bilgisinin çok yüksek olduğundan bahsederken, CHP’yi ise Kılıçdaroğlu videosu üzerinden sert bir dille eleştirdiler.

İşte o anlar,

NE OLMUŞTU?

Yandaş medya, geçtiğimiz yaz ayında CHP kurultayı davasının duruşmasına günler kala 'Mutlak butlan' iddiaları karşısında, 'Kayyım geleceğine ben gelirim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nu öve öve bitirememişti.

Yeni Akit 'Bay Kemal'in ayak sesleri' manşetini atarken Takvim Kılıçdaroğlu'nun seçim şarkısının sözleriyle 'rest çekti' ifadelerine yer vermişti. Sabah, Takvim, Yeni Şafak da manşetlerinde Kılıçdaroğlu'na yer veren yandaşlar olmuştu.

İşte yandaş medyanın Kılıçdaoğlu ile ilgili attığı manşetler,

ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

CHP'nin bu ziyarette yer almaması üzerine video yayınlayan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da açıklama geldi. Erdoğan, ‘Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir’ sözlerini sarf etti.

9 VEKİL KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoyu sadece 9 CHP milletvekili X platformunda paylaşmıştı. Videoya destek veren vekillerin sayısının düşük olması, dikkat çekmişti.

Bu 9 ismin geçtiğimiz günlerde, CHP içinde yaşanan iç tartışmaların ortasında, bazı milletvekillerinin Özgür Özel’e eleştirilerini içeren bir mektup yazan 9 isim olduğu ortaya çıkmıştı.

Mektuba imza atan vekillerin isimleri şu şekilde sıralandı:

Gamze Akkuş İlgezdi

Mahir Polat

Orhan Sarıbal

Mustafa Adıgüzel

Rıfat Nalbantoğlu

Sevda Erden Kılıç

Hüseyin Yıldız

Hasan Ufuk Çakır

Hasan Öztürkmen

İDDİANAMEYİ İNCELEMEDEN İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTEMEMİŞTİ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirmişti.

Ardından Silivri Cezaevi’ne giderek Can Atalay ve Şehir Plancıları Odası eski İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ı ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan CHP eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı da ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi tepki toplamıştı.