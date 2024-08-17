Yangın devam ederken sokak köpeklerini hedef gösterdi tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yangın devam ederken sokak köpeklerini hedef gösterdi tepki topladı

İzmir’de devam eden yangın söndürme çalışmalarını aktaran bir muhabir, yangından kaçmaya çalışan köpekleri “her an saldırabilecek başıboş köpekler” olarak hedef gösterince sosyal medyada tepki topladı.

İzmir’de süren yangın söndürme çalışmalarını sahadan aktaran bir muhabirin, sokak köpeklerine, yangından kaçarak canını kurtarmaya çalışan köpeklere yönelik ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Canlı yayında yangının şiddeti ve bölgede yaşananları aktarırken muhabir, “Bunları anlatırken bölgede bazı başıboş köpeklerin de her an saldırısına maruz kalmak da mümkün” diyerek sokak köpeklerini hedef gösterdi.

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Bu ifade, yangından kurtarılabilecek her canlı için canla başla çalışan görevliler ve gönüllüler arasında büyük tepki yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, muhabirin yangın felaketi sırasında hayvanlara yönelik bu tür söylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, sokak köpeklerinin de kurtarılması gereken canlar olduğunun altını çizdi.

İzmir’deki yangınlarda, can kaybını en aza indirmek için büyük bir özveriyle çalışan gönüllülerin ve ekiplerin yanı sıra, sokak hayvanlarının da korunması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Tartışma yaratan bu ifade, yangın bölgesindeki çalışmaların ne kadar hassas ve dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini gösteriyor.

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