Yangından geriye sadece hurda yığınları kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yangından geriye sadece hurda yığınları kaldı

Bursa'da ses imalat fabrikasında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının ardından fabrika adeta küle döndü. Geriye sadece hurda yığınları kaldığı görüntülendi.

Bursa Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde ses sistemleri üzerine imalat yapan fabrikada dün gece yarısı sıralarında yangın çıktı. İş yerinde çalışırken yangını fark eden işçiler, alevlere müdahale edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirdi.

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Polisin çevre güvenliğini aldığı yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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Soğutma çalışmaları, sabaha kadar sürdü.

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Fabrikadaki son durum, gündüz görüntülendi. Görüntülerde, fabrikanın dış cephesi ve çatısındaki sacların iç içe geçtiği görüldü

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Yangından geriye sadece hurda yığınları kaldı

Yangından geriye sadece hurda yığınları kaldı

Yangından geriye sadece hurda yığınları kaldı

Yangından geriye sadece hurda yığınları kaldı

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