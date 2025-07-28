Yangından korunmaya 65 milyon TL, temsil ve ağırlamaya 697 milyon TL harcanmış

Bursa, Uşak, Karabük ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangınlara hem karadan hem havadan müdahale edilirken can kayıpları da yaşanıyor. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Ancak sonuç yeterince hızlı alınamıyor. Yangınların söndürülememesi tepki ile karşılanırken bütçe rehberinde korunma ekipmanlarına harcanan miktar dikkat çekti.

BÜTÇEDEN KORUNMA MALZEMELERİNE 65 MİLYON LİRA AYRILDI

Dr. Menekşe Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre, 2025 yılının ilk beş ayını kapsayan Analitik Bütçe Rehberi'nde “Yangından Korunma Malzeme Alımı” başlığı altında 65 milyon lira harcandığı bilgisi yer alıyor.

TEMSiL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 697 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Kısa Dalga'nın haberine göre aynı bütçe rehberinde yer alan verilerde, temsil ve ağırlama giderleri kaleminden toplam 697 milyon lira harcama yapıldığı görülüyor. Bu rakam, korunma malzemelerine yapılan harcamanın yaklaşık on katına denk geliyor.