Yangından korunmaya 65 milyon TL, temsil ve ağırlamaya 697 milyon TL harcanmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yangından korunmaya 65 milyon TL, temsil ve ağırlamaya 697 milyon TL harcanmış

Türkiye birçok noktada aynı anda çıkan orman yangınları ile mücadele ederken hükümetin son 5 ay içinde korunma malzemelerine 65 milyon lira harcarken, temsil ve ağırlama giderlerine ise 697 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

Bursa, Uşak, Karabük ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangınlara hem karadan hem havadan müdahale edilirken can kayıpları da yaşanıyor. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Ancak sonuç yeterince hızlı alınamıyor. Yangınların söndürülememesi tepki ile karşılanırken bütçe rehberinde korunma ekipmanlarına harcanan miktar dikkat çekti.

whatsapp-image-2025-07-27-at-00-25-06.jpeg

BÜTÇEDEN KORUNMA MALZEMELERİNE 65 MİLYON LİRA AYRILDI
Dr. Menekşe Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre, 2025 yılının ilk beş ayını kapsayan Analitik Bütçe Rehberi'nde “Yangından Korunma Malzeme Alımı” başlığı altında 65 milyon lira harcandığı bilgisi yer alıyor.

ekipman.jpg

TEMSiL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 697 MİLYON LİRAYA ULAŞTI
Kısa Dalga'nın haberine göre aynı bütçe rehberinde yer alan verilerde, temsil ve ağırlama giderleri kaleminden toplam 697 milyon lira harcama yapıldığı görülüyor. Bu rakam, korunma malzemelerine yapılan harcamanın yaklaşık on katına denk geliyor.

Son Haberler
Yangından korunmaya 65 milyon TL, temsil ve ağırlamaya 697 milyon TL harcanmış
Yangından korunmaya 65 milyon TL, temsil ve ağırlamaya 697 milyon TL harcanmış
Manisa’da orman yangını büyümeden söndürüldü
Manisa’da orman yangını büyümeden söndürüldü
Bursa'da pet şişelerle alevlere karşı mücadele
Bursa'da pet şişelerle alevlere karşı mücadele
Son ankette sürpriz sonuç! Sıralama baştan sona değişti
Son ankette sürpriz sonuç! Sıralama baştan sona değişti
Bursa Müftülüğü’nden yağmur duasına davet
Bursa Müftülüğü’nden yağmur duasına davet